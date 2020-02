Polonia-Francia: presidente francese Macron incontra premier polacco Morawiecki

- La Polonia e la Francia hanno confermato la loro partnership strategica e vogliono costruire un'Europa forte. Questo sono le parole usate dal premier polacco, Mateusz Morawiecki, dopo l'incontro con il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita a Varsavia. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Pap", Morawiecki ha dichiarato che "Polonia e Francia vogliono costruire un'Europa forte nell'ambito della difesa, in collaborazione con la Nato, ma vogliono anche costruire una forte industria bellica, dell'innovazione. Nell'ambito energetico, infrastrutturale, di industrie varie e del clima siamo più vicini di quanto sembrasse". La Francia è per l'export polacco il quarto paese più importante, mentre la Polonia è il decimo per la Francia. "Vale la pena evidenziare che per la Francia la Russia è 12ma e il Giappone 14mo, quindi la Polonia è un partner commerciale più importante" di questi due paesi, ha spiegato Morawiecki. (segue) (Vap)