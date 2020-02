Polonia-Francia: presidente francese Macron incontra premier polacco Morawiecki (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'esecutivo di Varsavia definisce "rivoluzionaria" la visita di Macron in Polonia. "Molti elementi di questa visita certamente aprono nuovi capitoli nella storia delle nostre relazioni, e in quella della nostra collaborazione in molti settori. Nel quadro della politica agricola comune troviamo così tanti elementi condivisi che sicuramente sarà un passo importante verso la negoziazione di un buon accordo, di una buona prospettiva di bilancio", ha detto Morawiecki. "Un'Europa ambiziosa ha bisogno di un budget ambizioso", da finanziare attraverso nuove fonti, "come le imposte sulle transazioni finanziarie, la webtax e quelle sulle emissioni di CO2". (segue) (Vap)