Polonia-Francia: presidente francese Macron incontra premier polacco Morawiecki (3)

- I due hanno parlato anche di abbattere le barriere nel mercato unico e della necessità di una politica comune verso il Regno Unito, gli Usa e la Cina. Morawiecki ha sottolineato il bisogno di una collaborazione franco-polacca in aree quali il 5G, la mobilità elettrica, lo sviluppo di infrastrutture quali l'Aeroporto centrale di comunicazione. Il presidente francese e il premier polacco si sono impegnati a rilanciare il cosiddetto Triangolo di Weimar. "E' un buon formato, perché dopo la fuoriuscita del Regno Unito, Francia, Germania e Polonia rappresentano il 42 per cento della popolazione dell'intera Unione europea", ha detto Morawiecki. Macron ha dichiarato che "ogni grande progetto europeo non può fondarsi su un accordo duraturo senza che Francia e Polonia collaborino". "Vogliamo lavorare in questa direzione, ecco perché vogliamo incontrarci di nuovo nel formato di Weimar", ha continuato. (segue) (Vap)