Polonia-Francia: presidente francese Macron incontra premier polacco Morawiecki (4)

- Macron ha definito la sua visita a Varsavia speciale perché avviene a pochi giorni dalla Brexit. "Questa visita mostra che siamo motivati da una volontà comune, come partner, come potenze europee, affinché vengano superati i confini politici e geografici sorti in Europa, affinché venga riavviato il dialogo per un'Europa più unita e più sovrana", ha spiegato il capo dello Stato francese. "Sappiamo che in Polonia verso i partner europei c'è stata talvolta la sensazione che abbiamo lasciato il paese da solo. C'è stata anche una sensazione di umiliazione. Vorrei che oggi ci fosse un'altra sensazione, quella di poter unire il legame al proprio paese alla volontà di un'Europa forte, che difenda la sua sovranità. Vorrei che insieme aprissimo questo nuovo capitolo. E' importante per i nostri paesi, ma anche per l'intera Europa". (Vap)