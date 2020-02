Libano: il premier Diab firma il bilancio statale per il 2020

- Il premier designato Hassan Diab ha firmato il bilancio statale del Libano per il 2020. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Al Nahar”, Diab ha inoltrato il documento al presidente Michael Aoun. Il budget per il 2020 era stato stilato dal precedente esecutivo guidato da Saad Hariri e approvato dal Parlamento di Beirut lo scorso 27 gennaio. Prevede un deficit al 6 per cento, 700 milioni dollari di taglio alla spesa e il mantenimento dei servizi pubblici. (Res)