Libano: ministro degli Esteri, sostegno alla soluzione dei due Stati per Israele e Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano rinnova il sostegno all’iniziativa di pace araba per la questione israelo-palestinese approvata durante il vertice della Lega araba a Beirut nel 2002. Lo ha affermato il ministro degli Esteri del Libano, Nassif Hitti, durante la sua partecipazione al summit dell’Organizzazione per la cooperazione islamica in corso a Gedda, in Arabia Saudita. La soluzione prevede l’instaurazione di uno Stato palestinese secondo i confini antecedenti il 1967 con Gerusalemme Est come capitale e il diritto al ritorno dei profughi palestinesi. (Res)