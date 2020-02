Bangladesh: premier Hasina partita per visita in Italia

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, è partita oggi per una visita ufficiale di quattro giorni in Italia, su invito del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, con cui avrà un colloquio domani, 5 febbraio. Lo ha annunciato il segretario per la stampa, Ihsanul Karim. L’arrivo del volo Dacca-Roma della compagnia di bandiera Biman Bangladesh Airlines all’aeroporto di Fiumicino è previsto nel pomeriggio intorno alle 16.15. Ad attendere la leader bengalese ci saranno l’ambasciatore del paese asiatico in Italia, Abdus Sobhan Sikder, e Cristiano Cottafavi in rappresentanza del ministero degli Esteri italiano. Hasina alloggerà al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, dove questa sera ci sarà un ricevimento in suo onore. (segue) (Inn)