Bangladesh: premier Hasina partita per visita in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina, sempre stando alle informazioni comunicate da Dacca, Hasina inaugurerà l’edificio della cancelleria dell’ambasciata del Bangladesh a Roma in via dell’Antartide. L’incontro tra i due capi di governo è in programma nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dopo un pranzo ufficiale. Saranno affrontati vari aspetti della relazione bilaterale e temi regionali e globali di comune interesse. Il ministro degli Esteri bengalese, Abul Kalam Abdul Momen, ha anticipato che sarà firmata una dichiarazione congiunta; non è ancora certa, invece, la firma di tre documenti di cooperazione: uno sugli scambi culturali, uno sulla consultazione politica e uno in ambito diplomatico. (segue) (Inn)