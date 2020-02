Bangladesh: premier Hasina partita per visita in Italia (3)

- A seguire Hasina incontrerà una rappresentanza della comunità imprenditoriale italiana in una sala riunioni della struttura alberghiera che la ospita, dove in serata si terrà una cena offerta dall’ambasciatore del Bangladesh. Giovedì 6 febbraio la premier del Bangladesh sarà ricevuta da papa Francesco in Vaticano. Dopo l’udienza col Pontefice, Hasina partirà alla volta di Milano. Venerdì 7 febbraio, completati i suoi impegni, lascerà Milano per fare ritorno a Dacca con un volo Emirates Airlines da Malpensa. Il rientro in patria è previsto per sabato 8 febbraio mattina, intorno alle 8 ora locale. (Inn)