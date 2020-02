Montenegro: governo annuncia "ampio dialogo" su temi legati all'Ue

- Il governo montenegrino ha annunciato l'intenzione di avviare "un ampio dialogo" sui temi più cruciali per completare il percorso di adesione all'Ue. Lo riferisce oggi l'emittente "Rtcg" in merito all'ultima seduta dell'esecutivo guidato da Dusko Markovic. Il governo ha ribadito "il forte orientamento" a portare il paese a diventare un membro dell'Unione europea, dato che "si tratta di una priorità nazionale vitale" e di "un interesse che non ha alternative". (Mop)