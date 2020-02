Bers: vicepremier armeno, riunione annuale del 2021 si terrà ad Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione annuale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) del prossimo anno si terrà ad Erevan, in Armenia. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sul profilo Facebook del vicepremier Tigran Avinyan. “Abbiamo appena ricevuto la notizia: siamo felici di annunciare che la riunione annuale della Bers il prossimo anno si terrà ad Erevan”, ha scritto il vicepremier, aggiungendo che i preparativi dell’evento sono già in corso. (Res)