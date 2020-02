Torino: Città metropolitana e associazione homeless chiedono a Comuni di creare residenze fittizie

- A volte hanno nomi poetici - via della Luna, via della Galaverna, via della Libellula, strada della Fantasia, via delle Meteore; altre volte invece nomi denotativi – via del Municipio, via della Casa comunale – e altre ancora invece nomi sono malinconicamente legati alla funzione: via Senza, via dei Senza fissa dimora. Sono i nomi delle vie “inesistenti” che i Comuni italiani hanno creato per poter dare una residenza fittizia a chi non ne ha alcuna. Un passo fondamentale, quello di essere residenti, per poter avere la chiave d’accesso ai servizi garantiti a chiunque dalla costituzione, anche a chi, per svariate ragioni, è senza fissa dimora: diritto al lavoro, alla salute, al voto, all’assistenza sociale, alla difesa. I Comuni sono tenuti a iscrivere all’anagrafe chi ne fa richiesta e, per garantire il diritto alla residenza a chi non ne ha alcuna l’Anagrafe, deve creare una via che non esiste sul territorio, detta appunto “residenza fittizia”. Per questa ragione la Città metropolitana di Torino e il Comitato di coordinamento territoriale della Fio.psd (Federazione italiana organismi per i senza fissa dimora) hanno inviato una lettera ai Comuni per invitarli a creare una via “inesistente” qualora ne fossero sprovvisti. (segue) (Rpi)