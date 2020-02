Torino: Città metropolitana e associazione homeless chiedono a Comuni di creare residenze fittizie (2)

- “La procedura amministrativa per istituire le vie dove ospitare le residenze fittizie dura alcuni mesi“ fa notare il vicesindaco Marco Marocco, che ha la delega alle politiche sociali metropolitane “perciò è opportuno non aspettare di trovarsi di fronte al ‘caso’ di una richiesta per porsi il problema. Peraltro per il Comune non c’è l’aggravante dei costi, richiede solo la creazione di un fermo posta e oltretutto vi sono anche nella nuova programmazione europea fondi specifici per il contrasto alla marginalità delle persone adulte”. Sul tema dei senza fissa dimora la Città metropolitana ha condotto uno studio che ha riguardato il territorio metropolitano, con l’esclusione del capoluogo, per riuscire a capire quanti sono e soprattutto qual è il profilo degli homeless. I numeri sono in crescita: il 19% dei Comuni metropolitani ospita degli homeless censiti, in gran parte italiani e in prevalenza (ma non solo) maschi, e soprattutto non più aderenti all’immagine tradizionale del “barbone”, ma anzi, spesso si tratta di persone che hanno condotto una vita normale, fino a un evento scatenante - la perdita del lavoro, una separazione - che li ha portati a perdere casa. “La residenza fittizia è il primo passo, fondamentale” conclude Marocco “per contrastare le nuove povertà e le nuove forme di esclusione dal tessuto sociale. Per questo è strategico che ogni Comune compia i passi necessari per far rispettare i diritti di ogni persona” (Rpi)