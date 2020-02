Indonesia: servizi trasporto tramite app inclusi in calcolo inflazione

- Il prezzo dei servizi offerti da Gojek e Grab, startup asiatiche fornitrici di servizi di trasporto tramite applicazioni telefonico, è stato incluso nel computo ufficiale dell’inflazione in Indonesia. L’ente statistico indonesiano, noto nel paese come Bps, ha aggiornato il paniere dei beni e dei servizi per l’indice dei prezzi al consumo, includendo i leader del mercato dei servizi di trasposto alla luce delle dimensioni economiche raggiunte dal nuovo settore. Lo ha annunciato ieri il direttore del Bps, Suhariyanto. “Abbiamo incluso 98 nuovi beni e servizi, inclusi accessori per cellulari e i prezzi di Grab e Gojek”, ha spiegato il funzionario. “Si tratta di componenti che stanno crescendo significativamente, o che presentano ormai attività economiche sostanziali”. Il Bps ha aggiunto inoltre otto nuove città nei calcoli che verranno effettuati quest’anno, estendendo così il computo dell’inflazione a 34 capitali provinciali e ad un totale di 56 distretti e città. (Fim)