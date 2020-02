Moldova: ministro degli Esteri ungherese Szijjarto oggi in visita a Chisinau

- Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, si reca oggi in visita di lavoro in Moldova. Nell'agenda del capo della diplomazia magiara è previsto un incontro con l'omologo moldavo Aureliu Ciocoi, come riferito dalle autorità di Chisinau. Tema della riunione saranno le modalità per intensificare le relazioni moldavo-ungheresi in vari settori di reciproco interesse, la collaborazione sulla dimensione multilaterale, nonché gli sviluppi regionali e internazionali. Szijjarto verrà inoltre ricevuto dal presidente della Moldova, Igor Dodon, da quello del Parlamento, Zinaida Greceanii, e dal premier Ion Chicu. Previsto infine un incontro con il ministro dell'Economia e delle infrastrutture, Anatol Usatii. Ad oggi, 51 imprese con capitale ungherese sono attive in Moldova. In base al valore del volume degli scambi, l'Ungheria si colloca al 14mo posto tra i paesi partner commerciali della Moldova, con una quota dell'1,45 per cento nel commercio totale del paese. (Moc)