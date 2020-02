Cina: 60 per cento società quotate stima miglioramenti delle prestazioni nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle società quotate in Cina ha pubblicato stime ottimistiche sulle prestazioni del 2019: al 2 febbraio, il 60 per cento delle 2.185 società quotate sul mercato A-share (azioni denominate in renminbi e scambiate nelle borse di Shanghai e Shenzhen), che rappresentano quasi il 60 per cento del totale, ha previsto miglioramenti degli utili. Lo riferisce il "Securities Daily". Circa 854 aziende ha stimato una riduzione degli utili o una perdita, mentre 28 hanno previsto incertezze. Circa 608 aziende si aspettano un raddoppio dei profitti e 24 un aumento di più di dieci volte. Infine, 618 aziende si aspettano un calo dell'utile netto di oltre il 50 per cento. (Cip)