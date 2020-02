Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 4 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 10.30 - Palazzo dell'Arsenale, via dell'arsenale 22: l'assessore Sacco partecipa all'Opening Ceremony of the Master in Cultural Property protection in crisis ResponseOre 11,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi (pres.Carlotta Tevere) la IV Commissione (pres.Fabio Versaci) la V Commissione (pres.Massimo Giovara) . Odg: Presentazione delle iniziative della Giornata nazionale contro il bullismo (7 febbraio 2020).Ore 14.30 - Palazzo civico, sala Carpanini:Riunione della IV Commissione (pres.Versaci). Odg: presentazione del progetto Homes 4 AllOre 17 - Rinascimenti Sociali, via Maria Vittoria 38: l'assessore Giusta è presente all'evento finale del progetto europeo WelcomeshipOre 18 - Scuola Holden, via Borgo Dora 49: l'assessora Schellino partecipa alla presentazione del libro "Storie di affidi" (segue) (Rpi)