Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEGiuntaOre 10 e 15, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio RegionaleOre 10.30, Torino, Unione industriale, l'assessore Poggio partecipa al Tavolo imprese e culturaOre 12, Torino, ospedale Regina Margherita, piazza Polonia 94, l'assessore Tronzano partecipa all'inaugurazione e visita dei locali del reparto di Pediatria, rinnovati a cura della Fondazione FormaOre 12.30, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, il presidente Cirio e l’assessore Ricca incontrano i presidente del Coni, Malagò, e della Federazione Italiana Golf, ChimentiOre 13, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, il presidente Cirio e l’assessore Icardi partecipano alla conferenza stampa sul bilancio del settore sanitàOre 14.30, Lione, l'assessore Marnati partecipa all'assemblea generale di EusalpOre 16.30, Santena (TO), Fondazione Cavour, piazza Visconti Venosta 2, l'assessore Tronzano partecipa alla seduta di insediamento del nuovo presidente e del presidente onorario. (segue) (Rpi)