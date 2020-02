Energia: compagnia KazTransOil riprenderà presto export petrolio in Cina

- La compagnia kazaka KazTransOil riprenderà le esportazioni di petrolio in Cina nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia del Kazakhstan Nurlan Nogayev. "Non c'è ancora petrolio esportato in Cina. Entro pochi giorni, prevediamo di riprendere", ha detto il ministro. Il Kazakhstan ha interrotto le esportazioni di petrolio nel vicino paese asiatico il mese scorso a causa della contaminazione del greggio presso un'unità locale della società energetica cinese China National Petroleum Corporation (Cnpc). L'agenzia di stampa kirghisa "Akipress" precisa che il transito di petrolio russo verso la Cina attraverso il Kazakhstan non è sospeso. (Cip)