Libia: portavoce Lna, Turchia ha inviato nel paese mercenari siriani e iracheni tra cui esponenti di gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna), il generale Ahmed Al Mismari, ha rivelato i nomi dei leader dei mercenari siriani che la Turchia ha inviato di recente in Libia per combattere nei ranghi delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) a Tripoli. Tra questi figurerebbero anche esponenti di gruppi terroristici come Hayat Tahrir al Sham, l'ex Fronte al Nusra, e Stato islamico. In una conferenza stampa, il portavoce dell'Lna ha affermato che una persona nota come “colonnello Ghazi” starebbe guidando i mercenari siriani in Libia, osservando che "le nazionalità dei terroristi che sono stati trasferiti in Libia sono siriane e irachene". Al Mismari ha aggiunto durante una conferenza stampa che Erdogan "sta pianificando di inviare 18 mila terroristi in Libia in totale", spiegando che la Turchia ha trasportato fino a 2 mila militanti dall'organizzazione dell’ex Fronte di al Nusra (oggi Hayat Tahrir al Sham) in Libia attraverso l'aeroporto Mitiga". Per Al Mismari "l'aeroporto di Mitiga si è trasformato completamente in una base militare turca". Il portavoce dell’Lna ha inoltre accusato la Turchia di aver trasferito in Libia anche 1.500 miliziani che in precedenza hanno combattuto per lo Stato islamico in Siria. “L'Esercito nazionale libico è impegnato nel cessate il fuoco per offrire un'opportunità per una soluzione pacifica e per svelare il nemico davanti alla comunità internazionale", ha concluso il portavoce dell’Lna.(Bel)