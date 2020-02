Difesa: Russia-India, accordo per estendere produzione di carri armati T-90 sino al 2028

- Russia e India hanno firmato un accordo che estende la produzione autorizzata di carri armati T-90 sino al 2028. Lo ha detto Denis Manturov, ministro dell'industria e del Commercio russo, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Nel 2019 è stato firmato un accordo con l'India per estendere la produzione autorizzata di carri armati T-90S sino al 2028 e, come sappiamo, il Consiglio di acquisizione della difesa ha approvato la produzione di 464 carri armati di questo tipo", ha detto il ministro. "Inoltre, l'India è stata invitata a partecipare alla produzione congiunta di altri armamenti avanzati: carri armati BTR-82A, BMP-3 e Sprut-SDM1”, ha aggiunto Manturov.(Rum)