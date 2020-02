Brexit: Frattini, Regno Unito rimarrà partner speciale per l’Italia

- La Brexit è una decisione dei cittadini britannici che deve essere rispettate e potrebbe rappresentare un’opportunità perché il Regno unito rimarrà un partner speciale per l’Italia. Lo ha detto ai microfoni di “Radio Cusanu Campus”, il presidente della Sioi ed ex ministro degli Esteri Franco Frattini. “Non giungere a un accordo dopo il periodo di transizione sarebbe una pazzia per tutte e due le parti. Se non basteranno undici mesi penso si arriverà a una proroga. L’idea di arrivare senza un’intesa credo sia impensabile. Ci vuole una scelta politica molto forte”, ha detto Frattini. “Sicuramente gli Stati Uniti saranno molto generosi con Londra in modo da allontanarla da Bruxelles. Sarebbe comunque un pensiero sbagliato perché tutti e tre saranno sempre alleati in tantissimi aspetti. Mi auguro che si concepisca un accordo non contro la collaborazione tra Regno unito e Europa ma come intesa complementare”, ha aggiunto l’ex ministro, spiegando che la tentazione statunitense potrebbe essere “quella di trascinare il Regno unito in tutte le questioni internazionali, come il dossier libico e iraniano”. Per l’Italia, prosegue Frattini, l’uscita del Regno Unito potrebbe comportate un’Ue definitivamente a trazione tedesca. “Io non ci voglio stare a questa ipotesi. È vero che l’Italia trovava sponda in Londra quando l’asse franco-tedesco sembrava troppo invadente. Ora che il Regno Unito non è più nella comunità europea l’Italia dovrà trovare lo stimolo per raggiungere una maggiore intesa con Berlino e Parigi”, ha concluso.(Res)