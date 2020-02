Libia: aiuti distribuiti a 235 famiglie sfollate a Sirte

- Il Consiglio Comunale di Sirte ha annunciato la distribuzione di aiuti umanitari a 235 famiglie sfollate dalle aree di Zamzam, al Washka, Abugrein e al Hishah attualmente residenti nella città. In una dichiarazione ufficiale, il Consiglio comunale di Sirte ha dichiarato di non essere in grado di fornire alloggio nel caso in cui il numero di famiglie sfollate dovesse aumentare. Il Consiglio ha rivelato che in vista di una nuova emergenza gli istituti scolastici sono stati attrezzati per ricevere gli sfollati in collaborazione con la Mezzaluna rossa libica e l'autorità di pronto soccorso libiche. (Lit)