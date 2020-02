Italia - Bahrein: inaugurata l'ambasciata del regno a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad al Khalifa, ha inaugurato ufficialmente a Roma l'ambasciata del regno in Italia durante un visita ufficiale che ha preso il via ieri. Secondo quanto riferisce il quotidiano di Manama "Gulf Daily News", il principe ha sottolineato che l'inaugurazione della rappresentanza diplomatica segna "una pietra miliare in relazioni bilaterali sempre più salde da cinquant'anni a questa parte". Ieri il principe ereditario del Bahrein è stato ricevuto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con il quale ha discusso sulle comuni sfide internazionali e la stabilizzazione dell’intera regione mediorientale, nonché sulle opportunità di crescita del partenariato bilaterale, suggellando un salto di qualità delle relazioni italo-bahrenite nei numerosi settori di reciproco interesse. Il principe ereditario è attualmente in visita a Roma alla guida di una folta delegazione, che comprende tra gli altri i ministri degli Affari esteri, del Petrolio, delle Finanze e dell’Industria, ed esponenti delle principali società del paese. Oggi Salman bin Hamad prenderà parte ad un business forum organizzato insieme ad Assafrica&Mediterraneo. La visita fornirà l’occasione per la firma di una serie di accordi e protocolli d'intesa bilaterali in svariati settori, che spaziano dalla cooperazione culturale e scientifica, medico-sanitaria, in campo spaziale e dei servizi aerei alla promozione economica e turistica. La cerimonia di firma si svolgerà domani alla Farnesina.(Res)