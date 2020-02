Coronavirus: Kazakhstan, 33 persone restano sotto osservazione per scongiurare epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 33 persone potenzialmente contagiate da coronavirus attualmente presenti in Kazakhstan sono tuttora sottoposti a test medici, ma sinora non si evidenziano nuovi casi. È quanto affermato dal ministro della Sanità kazakho Yelzhan Birtanov citato dall’agenzia di stampa “Kazinform”. “I pazienti che si teme possano essere stati contagiati con il coronavirus sono stati ricoverati in ospedale per sottoporsi a cure. I test diagnostici non hanno rivelato nuovi casi di coronavirus. Tutti loro soffrono di infezioni respiratorie acute, influenza stagionale e rimarranno negli ospedali sino a quando non saranno completamente guariti", ha detto il ministro a margine di una riunione del governo.(Res)