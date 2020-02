Regionali: Meloni, rivedere le candidature? Mi fido della parola di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ospite di "24 mattino" su Radio24, in vista delle prossime elezioni regionali previste in primavera ha ribadito che è stato fatto un lavoro "per capire quali sono i candidati migliori e chi ha il diritto di essere rappresentato anche sulla base dei risultati ottenuti. Rivedere le candidature? Mi fido della parola data da Salvini". Quanto al candidato della coalizione di centrodestra per la Toscana, la leader di Fd'I ha spiegato che "il nome di Susanna Ceccardi (europarlamentare della Lega, ndr) non è mai stato fatto, è nelle possibilità, ma si tratta di una Regione per la quale dobbiamo ancora rivederci. Escludo che Salvini abbia fatto patti con Renzi per cedere la Toscana". (Rin)