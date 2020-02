Fd'I: Meloni, non sto studiando da premier

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ospite di "24 mattino" su Radio 24, nell'immediata vigilia del suo viaggio a Washington ha escluso di stare "studiando da premier. Lavoriamo per una rete di conservatori in Europa e ci confrontiamo anche con i repubblicani americani. Sono assolutamente certa, per il ruolo non solo di Fd'I, ma per l'Italia, che conoscere altre realtà sia molto utile''. (Rin)