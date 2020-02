Corea del Sud: coronavirus, confermato 16mo caso di infezione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali media asiatici diffondono già le prime proiezioni relative ai danni potenziali dell’epidemia per l’economia cinese. Secondo un rapporto di Plenum Group citato dal quotidiano “South China Morning Post”, gli effetti delle misure di contenimento dell’infezione potrebbero far rallentare la crescita cinese di quattro punti percentuali nel primo trimestre di quest’anno; la sola quarantena imposta alla provincia di Hubei, focolaio del virus, potrebbe costare alla Cina un altro punto e mezzo di pil. Secondo Shao Yu, capo economista di Orient Securities Shanghai, la diffusione del virus, che interessa ormai almeno 20 grandi città cinesi, comporterà un “impatto negativo” difficilmente quantificabile nel lungo periodo. Lo scorso anno la Cina è riuscita a conseguire una crescita del 6,1 per cento, a dispetto della guerra dei dazi con gli Stati Uniti. Dietro il dato complessivo si cela però un progressivo peggioramento dei fondamentali macroeconomici: diversi economisti temono che il coronavirus possa trasformarsi nel “cigno nero” in grado di esporre nei prossimi mesi le debolezze strutturali dell’economia cinese. (segue) (Git)