Cina: coronavirus, ministero Esteri esorta Stati a risposta razionale, critica Stati Uniti (3)

- Hua ha affermato che la Cina comprende e rispetta i paesi che adottano o migliorano le misure di quarantena ai valichi di frontiera. "Al contempo, alcuni paesi, in particolare gli Stati Uniti, hanno reagito in modo inappropriato, il che è certamente contrario ai consigli dell'Oms", ha detto il funzionario. "Il governo degli Stati Uniti non ci ha fornito assistenza sostanziale, ma è stato il primo a evacuare il personale dal suo consolato a Wuhan, il primo a suggerire un parziale ritiro del personale dell'ambasciata e il primo a imporre un divieto globale di viaggio ai cinesi. Tali azioni non possono che aver contribuito a creare e diffondere paura, dando un cattivo esempio agli altri paesi", ha detto il portavoce. "Le restrizioni del governo degli Stati Uniti nei confronti della Cina sono esattamente ciò da cui l'Oms ha sconsigliato. Washington sta passando dall'eccesso di fiducia alla paura e alla reazione eccessiva, e il divieto di ingresso di stranieri che hanno viaggiato in Cina negli ultimi 14 giorni rischia di violare diritti civili piuttosto che ridurre i rischi di diffusione del virus", secondo Hua. (segue) (Cip)