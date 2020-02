Cina: coronavirus, ministero Esteri esorta Stati a risposta razionale, critica Stati Uniti (4)

- Il portavoce ha citato un recente rapporto dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, in cui si afferma che l'influenza della stagione 2019-2020 ha causato 19 milioni di casi di infezione e almeno diecimila morti negli Stati Uniti. Al contrario, sino al 2 febbraio 17.205 casi di nuova infezione da coronavirus (2019-nCoV) erano stati confermati in Cina con 361 decessi e 475 pazienti curati, mentre negli Stati Uniti c'erano solo undici casi confermati. Il portavoce ha poi sottolineato che il ministro della Salute canadese ha dichiarato che il Canada non seguirà gli Stati Uniti nell'imposizione di restrizioni di viaggio a cittadini cinesi o stranieri che erano stati in Cina. "È un netto contrasto con i comportamenti statunitensi", ha detto Hua. (segue) (Cip)