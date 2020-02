Cina: Banca mondiale, autorità cinesi hanno margini per rispondere a emergenza coronavirus

- Le autorità cinesi hanno spazio politico per rispondere al nuovo focolaio di coronavirus. Lo ha affermato la Banca mondiale in una nota. "Le autorità cinesi hanno spazio politico per rispondere e hanno annunciato un'importante iniezione di liquidità, che dovrebbe contribuire a mitigare i costi per la crescita economica", si legge in una nota. L'organizzazione ha espresso il proprio sostegno agli sforzi della Cina per rispondere all'emergenza, compresi gli sforzi per mantenere la resilienza della sua economia. Sempre ieri, il Fondo monetario internazionale ha espresso il proprio sostegno agli sforzi della Cina per affrontare l'epidemia, e si è detto fiducioso nella capacitò dell'economia cinese di "rimanere resistente". (segue) (Cip)