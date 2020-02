Cina: Banca mondiale, autorità cinesi hanno margini per rispondere a emergenza coronavirus (2)

- Il progressivo allargamento dell'epidemia da coronavirus cinese causerà un rallentamento almeno temporaneo dell'economia globale. Lo ha dichiarato il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva: l'epidemia "causerà probabilmente un certo rallentamento nel breve termine. Nel lungo termine, è ancora presto per formulare ipotesi. Dobbiamo verificare quanto rapide ed efficaci siano le misure adottate per contenere la diffusione del virus", ha affermato Georgieva durante una conferenza stampa. Il direttore dell'Fmi ha sottolineato che i primi effetti della crisi sanitaria sono giù visibili: "Vediamo accumularsi effetti indiretti attorno al manifatturiero, le catene di fornitura subiscono l'impatto della distruzione causata dal virus. Assistiamo ad un impatto anche sui viaggi e il turismo", ha spiegato il direttore dell'Fmi. Georgieva ha ricordato che ai tempi della Sars l'economia cinese ammontava al 4 per cento del totale globale, mentre oggi tale percentuale è aumentata al 18 per cento. (segue) (Cip)