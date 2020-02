Cina: Banca mondiale, autorità cinesi hanno margini per rispondere a emergenza coronavirus (5)

- Era stato proprio il presidente cinese, Xi Jinping, a mettere in guardia lo scorso anno dal rischio di “cigni neri”, vale a dire eventi avversi inattesi; nel 2019, Pechino ha già dovuto scontare due crisi ancora irrisolte: da una parte il succitato scontro con gli Usa; dall’altra, le violente proteste antigovernative di Hong Kong, che hanno destabilizzato una tra le principali piazze finanziarie mondiali. Diversi esperti temono già che il coronavirus possa rivelarsi un evento più distruttivo per la Cina e per l’intera Asia-Pacifico della guerra dei dazi tra le due maggiori potenze mondiali. (segue) (Cip)