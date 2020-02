Cina: Banca mondiale, autorità cinesi hanno margini per rispondere a emergenza coronavirus (7)

- Tra il 2002 e il 2003, l’epidemia di Sars ha causato all’economia cinese danni stimati in 25 miliardi di dollari, e un totale di 40 miliardi di dollari a livello globale. Il mercato azionario cinese impiegò 5 mesi per riprendersi dagli effetti della crisi, e i viaggi internazionali da e verso le aree colpite dalla Sars crollarono del 70 per cento. La nuova emergenza sanitaria colpisce però una Cina economicamente meno dinamica, che però è ancor più integrata all’economia globale e ne costituisce ancora un fondamentale motore di crescita. Uno studio del 2018 sponsorizzato dall’Organizzazione mondiale delal sanità (Oms) stima che una pandemia globale di influenza virale potrebbe causare la morte di 720mila persone, e costare 500 miliardi di dollari all’anno, pari allo 0,6 per cento del prodotto interno lordo mondiale. Come sottolinea il quotidiano “Nikkei”, il “contagio” del nuovo coronavirus sta già dilagando nella regione asiatica, quantomeno sul piano economico. (segue) (Cip)