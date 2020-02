Cina: Banca mondiale, autorità cinesi hanno margini per rispondere a emergenza coronavirus (8)

- Nel 2003 la Cina doveva ancora affermarsi del tutto come traino della crescita e dell’integrazione economica asiatiche. La Sars colpì la regione prima del lancio della Belt and Road Initiative (Bri, la Nuova via della seta), che ha fatto da apripista alla massiccia penetrazione diplomatica ed economica cinese nel Su-est asiatico, accompagnata da flussi turistici senza precedenti. Nel 2003 i turisti in uscita dalla Cina ammontavano a circa 20 milioni; il dato relativo al 2018 è di circa 150 milioni, e ciò moltiplica i rischi di contagio sia sul piano virale, sua su quello economico. Con casi di infezione già confermati in oltre 14 paesi oltre la Cina, i governi si trovano impegnati in una delicatissima operazione di bilanciamento tra le necessità di contenimento del rischio virale, e quella di limitazione del danno economico. (Cip)