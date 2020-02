Cina: coronavirus, importati 117 milioni di dollari di forniture mediche

- La Cina ha importato oltre 810 milioni di yuan (circa 117 milioni di dollari) di forniture mediche a partire da domenica, per alleviare le carenze domestiche nell'ambito degli sforzi per contenere il nuovo focolaio di coronavirus. Lo attestano i dati doganali pubblicati ieri. Dal 24 gennaio al 2 febbraio, la Cina ha importato circa 240 milioni di articoli di forniture mediche, tra cui 220 milioni di maschere per il viso, 2,53 milioni di tute protettive e 279 mila paia di occhiali, ha riferito l'Amministrazione generale delle dogane. Le autorità doganali di tutto il paese hanno fornito uno sdoganamento rapido alla dogana per i materiali in entrata che saranno utilizzati nella prevenzione e nel controllo del nuovo focolaio di coronavirus. Pur espandendo gli appalti globali per alleviare la carenza domestica, la Cina ha anche incoraggiato le imprese nazionali a riprendere la produzione di materiale medico in difficoltà. (segue) (Cip)