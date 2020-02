Cina: coronavirus, importati 117 milioni di dollari di forniture mediche (3)

- Xiaogan, nella provincia di Hubei ha riportato 1.120 casi confermati di infezioni da coronavirus, diventando così la terza città a registrare oltre mille casi confermati nella provincia dopo Wuhan e Huanggang. La provincia di Hubei ha riportato 2.345 nuovi casi di infezione, con 64 nuovi decessi e 101 pazienti ristabiliti il 3 febbraio; il numero totale di infezioni della provincia è salito a 13.522. Ieri Ningbo, nello Zhejiang, nella Cina orientale, ha riferito di tre casi di infezione a catena, in cui una donna è stata inizialmente infettata dal coronavirus dopo aver mangiato con persone provenienti da Wuhan. L'infezione si è poi diffusa ad altre 25 persone. Un focolaio di infezione da coronavirus è stato osservato in un ospedale di Pechino, dove cinque membri del personale medico e quattro pazienti ospedalizzati hanno contratto l'infezione. A partire da lunedì mattina, nella capitale sono stati segnalati 212 casi. A partire da domenica, oltre 12 milioni di studenti provenienti da circa 20 mila scuole in tutta la Cina hanno iniziato lezioni online tramite la piattaforma telematica Dingding di Alibaba. (Cip)