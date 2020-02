Cina: Commissione sviluppo e riforma, epidemia avrà impatto temporaneo su economia cinese

- L'epidemia da coronavirus avrà un impatto temporaneo sull'economia cinese, mentre i fondamentali economici del paese per la crescita a lungo termine rimangono invariati. Lo ha dichiarato Lian Weiliang, vicecapo della Commissione per lo sviluppo e la riforma, durante una conferenza stampa a Pechino. "Siamo pienamente fiduciosi nella nostra capacità di ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia sull'economia", ha dichiarato Lian. La crisi sanitaria ha frenato settori come i trasporti e il turismo, ma una rapida crescita ha interessato settori come lo shopping online, le imprese alimentari e di intrattenimento, ha aggiunto Lian. In molti hanno confrontato l'epidemia di coronavirus con l'epidemia di Sars del 2003 e hanno fatto proiezioni di perdite economiche basate su quel precedente. (segue) (Cip)