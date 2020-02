Cina: Commissione sviluppo e riforma, epidemia avrà impatto temporaneo su economia cinese (2)

- Secondo il funzionario, però, "l'attuale forza economica, le risorse e le capacità della Cina di affrontare le emergenze sono state notevolmente rafforzate da quel momento, e noi sono pienamente fiduciosi e in grado di vincere la battaglia contro l'epidemia". Sebbene l'epidemia abbia causato danni diretti ai settori dei servizi, manifatturieri e commerciali, la resilienza dell'economia cinese non può essere sottovalutata, secondo un rapporto pubblicato sabato dall'Istituto di studi internazionali di Shanghai. Il rapporto ha osservato che il potenziale impatto dell'epidemia può essere diverso da tutte le precedenti epidemie e altri accadimenti passati, ed è imprudente giudicare l'impatto economico dell'epidemia dall'esperienza storica. "Anche a breve termine, l'epidemia non ha causato effetti negativi su tutti i settori, ma ha giovato a settori come il commercio elettronico, i giochi online e l'intrattenimento", afferma il rapporto. (Cip)