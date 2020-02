Difesa: cacciatorpediniere Marina Usa torna in mare dopo incidente del 2017

- Il cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti Fitzgerald, gravemente danneggiato in una collisione del 2017 al largo del Giappone che ha causato la morte di sette marinai, è pronta per tornare a mare. La nave dovrà superare un collaudo completo per verificare se sia pronta a ricongiungersi alla flotta, secondo un comunicato del Naval Sea Systems Command (Navsea). Dopo oltre due anni di riparazioni, il cacciatorpediniere missilistico ha lasciato la costa del Mississippi per le prove in mare nel Golfo del Messico, hanno annunciato lunedì i funzionari della Marina. Per la riparazione e l'ammodernamento di Fitzgerald furono stanziati circa 523 milioni di dollari. Durante la collisione del 17 giugno 2017, Fitzgerald si scontrò con la nave mercantile ACX Crystal che colpì lo scafo della nave causando inondazioni che provocarono la morte di sette marinai intrappolati in un'area di attracco. L'inondazione ha inoltre causato gravi danni al sistema elettrico.(Was)