Hong Kong: coronavirus, operatori sanitari in sciopero per ottenere chiusura confini (2)

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato ieri il blocco di 11 valichi di frontiera su 14 con la Cina continentale, nel tentativo di frenare la diffusione del nuovo coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Cna". Lam aveva già sospeso i traghetti transfrontalieri e i servizi ferroviari ad alta velocità per la Cina continentale. L'ad di Hong Kong ha affermato che la chiusura dell'intero confine sarebbe "inappropriata e poco pratica" oltre che "discriminatoria". Lam ha anche detto che la città deve affrontare una carenza di mascherine, un problema che non può essere risolto in un breve periodo di tempo. (segue) (Cip)