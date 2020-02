Hong Kong: coronavirus, operatori sanitari in sciopero per ottenere chiusura confini (3)

- L'annuncio della chiusura dei valichi è stato dato dopo che centinaia di operatori sanitari sono entrati in sciopero per chiedere al governo di chiudere il confine con la Cina continentale. L'Alleanza dei dipendenti delle autorità ospedaliere (Haea), che conta circa 18 mila membri, ha dichiarato che 2.400 lavoratori hanno aderito alla protesta, nonostante gli appelli del governo a non scioperare. Lam ha definito lo sciopero "estremamente negativo", dicendo che ha messo a rischio i pazienti. In particolare, si legge in un comunicato dell'Haea, gli operatori sanitari chiedono tra l'altro la chiusura totale o parziale dei punti di accesso dalla Cina, la sospensione delle attività scolastiche, misure per accelerare la fornitura e la distribuzione di presidi sanitari anche e soprattutto negli ospedali. (segue) (Cip)