Imprese: sviluppatore thailandese investe 1 miliardo di dollari nel Myanmar (4)

- Stando ai dati ufficiali diffusi dal governo birmano, tra aprile 2017 e febbraio 2018 gli investimenti diretti esteri nel Myanmar sono ammontati a 5,3 miliardi di dollari. Il dato relativo ai 12 mesi sino a marzo 2018, però, è stato inferiore ai 6,6 miliardi di dollari dell’anno precedente, segnando il secondo calo annuo consecutivo. La perdita di interesse da parte delle aziende straniere ha innescato un calo degli affitti nei quartieri commerciali di Yangon, circa il 31 per cento in meno tra il 2013 e il 2017. Il precedente governo birmano, guidato da Thein Sein, era riuscito ad attrarre investimenti stranieri, ad esempio tramite lo sviluppo congiunto della Zona economica speciale di Thilawa con soggetti pubblici e privati giapponesi. L’attuale governo ha proposto un piano di riforme in 12 punti, che però non si sono concretizzati (Inn)