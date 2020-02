Giappone: coronavirus, negato ingresso a cinque cittadini stranieri (2)

- Le autorità giapponesi hanno posto in quarantena una nave da crociera giunta nel porto di Yokohama ieri sera, dopo che un anziano passeggero a bordo della nave è risultato positivo al nuovo coronavirus. Diverse decine di ufficiali sanitari giapponesi sono impegnati a verificare lo stato di salute dei 2.500 passeggeri e mille membri dell’equipaggio a bordo della nave, secondo quanto riferito dal ministero della Salute giapponese. Almeno sette persone a bordo accusano sintomi influenzali, e i risultati dei loro test per il coronavirus saranno disponibili nella giornata di oggi. Il passeggero contagiato dal nuovo ceppo virale responsabile dell’epidemia in Cina avrebbe contratto l’infezione allo sbarco ad Hong Kong, alla fine del mese scorso. (segue) (Git)