Albania: presidente Meta accoglie con favore accordo formazione nuovo governo in Kosovo (2)

- I leader delle due formazioni, Albin Kurti e Isa Mustafa, hanno confermato che il patto di governo è stato siglato in giornata, tenendo una conferenza stampa congiunta presso il palazzo del Parlamento kosovaro. “Oggi ho incontrato il leader dell’Ldk Isa Mustafa, con cui abbiamo concordato di formare un nuovo governo. Abbiamo già siglato l’accordo, abbiamo raggiunto un’intesa su tutti i punti, incluse le responsabilità da condividere nell’esecutivo”, ha detto Kurti. Mustafa ha a sua volta rilevato come l’accordo sia nell’interesse del Kosovo, e che ora ci si aspettano cambiamenti necessari per il paese. Nella giornata di domani, il parlamento kosovaro voterà la fiducia al nuovo esecutivo, come richiesto in precedenza da Kurti. (Alt)