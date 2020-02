Albania: premier Rama si congratula con Vetevendosje e Ldk per accordo su nuovo governo kosavaro

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha espresso le proprie congratulazioni ai partiti Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk) per l’accordo di formazione del nuovo governo kosovaro, annunciato oggi. Il premier albanese ha fatto gli auguri alle due formazioni politiche, auspicando che possano avere una cooperazione bilaterale "utile" e che possa portare benefici agli albanesi che si trovano sui due lati del confine fra i paesi. "Guardo in avanti alla possibilità di discutere al tavolo delle trattative la questione della liberà di movimento per i cittadini e degli imprenditori lungo il nostro confine", ha detto Rama, ripreso dall'agenzia di stampa "Ata". (segue) (Alt)