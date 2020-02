Coronavirus: Conte, metterò precarietà al centro di confronto forze di maggioranza (2)

- Per Conte, "l’assunzione di 1.600 ricercatori, che intendiamo disporre con apposito emendamento da inserire già in sede di conversione del decreto cosiddetto Milleproroghe, è solo il primo passo in questa direzione. Insieme al ministro Manfredi stiamo lavorando a un piano articolato in tal senso. Ancora una volta - conclude il capo del governo - grazie ai ricercatori dell’équipe dello Spallanzani e a tutti coloro che con il loro lavoro fanno del nostro Paese un punto di riferimento a livello internazionale". (Rin)