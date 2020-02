Brasile: bilancia commerciale registra deficit di 1,7 miliardi di dollari a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale brasiliana ha registrato un deficit di 1,7 miliardi di dollari a gennaio 2020, con le importazioni che hanno dunque superato le esportazioni in maniera significativa. Secondo i dati diffusi oggi, 3 febbraio, dal ministero dell'Economia, si tratta del peggior risultato per il mese di gennaio dal 2015. Rispetto a gennaio del 2019, quando il saldo fu positivo per 1,6 miliardi di dollari, le esportazioni sono diminuite del 20,2 per cento e le importazioni hanno registrato un calo dell'1,3 per cento. Secondo il governo, le esportazioni hanno raggiungo un volume di 14,4 miliardi di dollari a gennaio e le importazioni a 16,1 miliardi di dollari. Nel caso delle esportazioni, si è registrato un calo delle vendite di materie prime (-11,9 per cento), di prodotti industriali (-27,7 per cento) e anche di semilavorati (-25,2 per cento). Per quanto riguarda le importazioni, il governo federale ha riferito che sono diminuiti gli acquisti di carburanti e lubrificanti (-15,3 per cento) e beni intermedi (-3,4 per cento). Allo stesso tempo sono aumentati gli acquisti di beni strumentali (+ 6,6 per cento) e beni di consumo (+ 6,9 per cento). (segue) (Brb)