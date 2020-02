Brasile: Bolsonaro indica le riforme prioritarie del governo al parlamento

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha inviato un messaggio ai parlamentari riuniti in seduta plenaria congiunta di Camera dei deputati e del Senato in occasione della riapertura dell'anno legislativo oggi, 3 febbraio, indicando il "programma prioritario" di riforme del governo. L'elenco comprende la riforma fiscale, la privatizzazione di Eletrobras e la riforma che sancisce l'indipendenza della Banca centrale dal governo. Il messaggio del presidente apre un documento di circa 150 inviato dal governo e consegnato in aula dal ministro della Casa Civile, Onyx Lorenzoni. Il messaggio di Bolsonaro è stato letto dal primo segretario del Parlamento, Soraya Santos. "Sappiamo che la missione è ardua, ma con dedizione, responsabilità, spirito pubblico e con l'unione raggiungeremo il nostro obiettivo, che è quello di costruire un Brasile grande e più giusto per tutti. E questa costruzione passa necessariamente attraverso il nostro parlamento", afferma il messaggio firmato di Bolsonaro. (Brb)