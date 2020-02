Usa: Sanders e Ocasio-Cortez presentano disegno legge per vietare fracking entro il 2025

- Il senatore indipendente Bernie Sanders e la deputata progressista Alexandria Ocasio-Cortez, hanno presentato al Congresso un disegno di legge per vietare il fracking - la tecnica della fratturazione idraulica per estrarre gas naturale e petrolio dalle rocce di scisto (shale gas) - a livello nazionale entro il 2025. Il testo impedirebbe alle agenzie federali di rilasciare permessi federali per ampliare i progetti di fracking o avviarne dei nuovi vista la tecnica controversa contestata dagli ambientalisti. Il testo prevede che entro il primo febbraio 2021, i permessi vengano revocati per i pozzi in cui si verifica il fracking e che si trovano a 2.500 piedi (circa 600 metri) da una casa, scuola o altra "struttura abitata". Il disegno di legge prevede che il fracking per petrolio e gas naturale diventi illegale "su tutti i terreni onshore e offshore negli Stati Uniti" entro il 1 gennaio 2025. “Il fracking è un pericolo per il nostro approvvigionamento idrico. È un pericolo per l'aria che respiriamo, ha provocato più terremoti ed è altamente esplosivo. Per finire, sta contribuendo al cambiamento climatico ", ha affermato Sanders in una nota. (Was)